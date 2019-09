Un puntino giallo in mezzo a tanto blu. Questa è l'immagine che il Tracker della regata Arc offre di My Way 60. L'imbarcazione vastese di Michele Cassano è partita il 27 novembre da Las Palmas, Gran Canaria, direazione Santa Lucia. E viene da immaginarsi quali sensazioni staranno provando i membri dell'equipaggio vastese a confrontarsi con le onde dell'oceano, quando mancano ancora 1200 miglia all'arrivo della regata oceanica.

Guardando un po' di dati che arrivano grazie allo Yellow Birck, il sistema di trasmissione satellitare, utilizzato soprattutto per la sicurezza delle imbarcazioni e degli equipaggi, si vede come Michele Cassano, Angelo D'Ugo e gli altri navigatori si stiano ben comportando, trovandosi nel gruppo centrale delle imbarcazioni.

Del resto Cassano, che la sua imbarcazione se l'è costruita tutta da solo, l'aveva detto alla vigilia oceanica Arc "Andiamo per portare questo sogno a termine ed arrivare a toccare le coste americane. Ma poi è pur sempre una gara, quindi cercheremo di farlo il più velocemente possibile".

Una prima metà di viaggio è fatta. Tra qualche giorno sapremo come si sarà classificata My Way 60. Comunque vada, per l'equipaggio vastese, sarà stata un'impresa storica.