Gianluca Castaldi, Marco Gallo, Serena Smerilli e Denis Cortellini. Sono loro i quattro candidati vastesi scelti dal Movimento 5 Stelle per le elezioni di Camera e Senato. Per Montecitorio saranno in corsa anche i sansalvesi Marco Sabatini e Silverio Marzocchetti.

Questi i risultati diffusi stasera, al termine dei quattro giorni di votazioni in cui sono stati gli iscritti al movimento di cui è capo politico Beppe Grillo a decidere, tramite internet, chi dovrà presentarsi ai nastri di partenza delle elezioni politiche 2013.

Gianluca Castaldi, in posizione numero 2 nella lista per il Senato, potrebbe avere ottime possibilità di essere eletto se il Movimento continuerà nella sua crescita esponenziale.

I vastesi erano cinque: nella circoscrizione Abruzzo alle parlamentarie, le primarie online per decidere le liste elettorali, si è presentato anche Pietro Sputore, 54 anni, imprenditore.

I candidati del Vastese - In Abruzzo 27 attivisti di 5 Stelle si sono candidati nelle parlamentarie. Serena Smerilli (26 anni, studentessa, 69 voti) è la quinta più votata in assoluto. Nella lista elettorale per la Camera dei deputati ci sarà anche Marco Gallo (26 anni, disoccupato, 60 voti), già aspirante alla carica di sindaco di Vasto nel 2011, quando raccolse oltre il 6% delle preferenze. L'11 maggio fu Beppe Grillo a riempire piazza Diomede.

Affronteranno la campagna elettorale per la Camera anche i sansalvesi Marco Sabatini (33 anni, libero professionista, 50 voti) e Silverio Marzocchetti (28 anni, imprenditore, 47 voti).

Due vastesi nella lista per il Senato: Gianluca Castaldi (42 anni, imprenditore, 65 voti), e Denis Cortellini (42 anni, impiegato, 56 voti).