Tentato omicidio premeditato nei confronti del marito. Con questa pesantissima accusa, il gip del Tribunale di Vasto ha ordinato l'arresto della donna che il 21 novembre ha accoltellato il consorte nel letto di casa: M.A.E., 51 anni, dipendente di una struttura pubblica.

Sono stati i carabinieri del Nucleo radiomobile, agli ordini del tenente Domenico Fiorini, a eseguire l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari al termine dell'inchiesta condotta dai militari della caserma di piazza dalla Chiesa e coordinata dal sostituto procuratore Enrica Medori.

"La donna, lo scorso 21 novembre, durante la notte, aveva ferito al collo, con un coltello da cucina, il proprio coniuge mentre dormiva, senza tuttavia provocare esiti infausti a seguito della reazione dello stesso, che riusciva ad opporre resistenza ed a disarmare la moglie", si legge in una nota del Comando provinciale dei carabinieri.

E' accaduto in un condominio situato in una traversa di via Giulio Cesare, dove al mattino presto, attorno alle 5.30, i residenti erano stati svegliati di soprassalto dal trambusto proveniente dall'alloggio dei coniugi. Immediatamente gli inquilini, impauriti, avevano lanciato l'allarme. Sul posto si erano precipitate una pattuglia dei carabinieri e un'ambulanza del 118. All'ospedale San Pio da Pietrelcina i medici avevano curato la ferita alla nuca provocata dalla coltellata. L'uomo, che lavora per una grande azienda del Vastese, non era in pericolo di vita. E' stato dimesso dopo un giorno di ricovero.

"Sul luogo era stato sequestrato un grosso coltello da cucina utilizzato per commettere il delitto", spiegano gli investigatori, agli ordini del colonnello Salvatore Ronzo e del capitano Giancarlo Vitiello.

"Dopo l’episodio la donna si è volontariamente sottoposta a cure psichiatriche, ma il giudice al momento ha escluso la sua incapacità di intendere e volere".

Nelle indagini, il pm ha fatto ricorso all'ausilio di medici specialisti.

Ieri pomeriggio il gip ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La donna è stata condotta dai militari nel carcere femminile di Chieti.

La notizia del 21 novembre - Nei giorni in cui la città è scossa dall'omicidio di via Anghella, un altro episodio inquietante spaventa i residenti di un condominio della parte settentrionale di Vasto. Un uomo ferito dalla moglie con un coltello.

E' accaduto nel quartiere attorno a via Giulio Cesare alle 5.30, quando gli inquilini di un condominio sono stati svegliati dai rumori provenienti da un appartamento e dall'arrivo dell'ambulanza.

I sanitari del 118 solo saliti e hanno medicato l'uomo, che poi è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina.

"Sul pianerottolo c'era il sangue", raccontano a ZonaLocale.it alcuni condomini, spaventati e sorpresi, visto che protagonista della vicenda è una coppia normalissima: lui lavora per un'importante azienda del Vastese, lei dipendente di una struttura pubblica, mai avevano dato in escandescenze prima d'ora. Nessun litigio plateale.