Il Real Tigre ha ingaggiato dalla Vastese l'attaccante Nicola Sputore, classe 1985, con qualche apparizione in Serie D e varie presenze in Eccellenza e Promozione. Per la formazione allenata da Antonio Liberatore, impegnata nel campionato di Prima Categoria, si tratta di un acquisto di grande spessore che conferma le ambizioni della società che punta ai vertici della classifica.

Sputore andrà a completare un organico che può già vantare giocatori del calibro di Ferrazzo, Portellini e Sottile. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati anche altri acquisti, ma con questa rosa la Promozione diventa un traguardo possibile.

Acquistato dai biancorossi a fine agosto ha giocato poco per via di un infortunio che ne ha limitato il rendimento. "Mi dispiace di come è andata alla Vastese - ha dichiarato il nuovo acquisto - a inzio stagione pensavo di fare di più, ma sarò sempre loro tifoso e gli auguro il meglio. Mi mancherà il gruppo molto unito e i miei amici Luongo e Napolitano con cui ormai giocavo da qualche anno. Sono contento e motivato di iniziare questa nuova avventura, anche qui ho vari amici. Il Real Tigre è una squadra molto ambiziosa e voglio dare il massimo per contribuire nel miglior modo possibile a raggiungere traguardi importanti, possiamo farcela".

L'attaccante sarà già disponibile per la sida di domenica contro il Torino di Sangro.

Il benvenuto di Antonio Liberatore. Di seguito il testo del bel messaggio che il mister ha scritto sulla bacheca del gruppo Facebook del Real Tigre.



Cari tifosi del Real, grazie di tutto l'affetto che ci dimostrate giorno dopo giorno, ieri dopo la firma di Nicola ho avuto un momento di commozione, il bomber in questione ha rifiutato svariate proposte per sposare la causa tigrata, una squadra fatta da amici che amano questo sport in maniera viscerale e questa è l'ennesima dimostrazione che al cuore non si comanda!!! Nicola ha scelto gli amici, ha dimostrato che l'amicizia è un sentimento nobile e che non finisce mai, può finire un rapporto di lavoro, può finire un amore, ma l'amicizia vera non finisce mai!!! Noi caro Nicola abbiamo un gruppo forte, competitivo, granitico e di categoria superiore, fatto di uomini veri e siamo orgogliosi di averti con noi. Adesso all'attacco come sempre!!!