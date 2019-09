Se l'è vista brutta l'uomo che ieri sera è caduto dal balcone di casa nel centro di Vasto. E' successo prima delle 21 a C.P., un 40enne rumeno che risiede e lavora in città già da alcuni anni.

E' uscito sul balcone dell'abitazione in cui risiede insieme alla madre in via D'Azeglio, nel quartiere delle Croci.

All'improvviso, ha perso l'equilibrio ed è precipitato di sotto. Lo schianto è stato violento. Nell'impatto, l'uomo ha battuto pesantemente la testa e l'anca.

Stordito, ma fortunatamente senza fratture, è riuscito a lanciare l'allarme.

I sanitari del 118 sono andati a prenderlo a casa con un'ambulanza e lo hanno trasportato fino al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, dove i medici lo hanno sottoposto agli esami diagnostici, accertando che il paziente non aveva riportato alcuna lesione grave. Dopo avergli prescritto le cure del caso, lo hanno dimesso.

La vittima della terribile caduta è tornata a casa con fianco e testa dolorante, ma è salva.