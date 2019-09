“Il progetto prevede 37 telecamere per una spesa complessiva di 480mila euro, molti di meno rispetto ai 780mila euro iniziali e ai 600mila previsti successivamente”. L'assessore alla Sicurezza del Comune di Vasto, Mario Olivieri e il dirigente municipale Vincenzo Marcello, spiegano perché l'amministrazione comunale ha scelto il nuovo progetto di videosorveglianza e il motivo dei costi preventivati.

“Nella maggioranza - dice Olivieri - è prevalsa la linea del risparmio perché per realizzare le opere pubbliche del 2013 dovremo contrarre un mutuo non superiore al milione di euro. Fondi con cui realizzare non solo il sistema di telecamere, ma anche altri lavori prioritari, a partire dall’ampliamento e adeguamento di via San Rocco. Di più non si poteva fare. Il costo? Nei 480mila euro va calcolata anche la manutenzione, che l’impresa vincitrice della futura gara d’appalto dovrà assicurare non più per un solo anno, ma per due”.