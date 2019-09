L’estate 2013 potrebbe riservare una brutta sorpresa per gli albergatori: tassa di soggiorno per i turisti che sceglieranno Vasto come meta delle loro vacanze. La decisione non è definitiva, ma un sostanziale via libera a discutere del nuovo tributo nella prossima riunione del Tavolo del turismo è giunto dal vertice di maggioranza di lunedì sera, quando il centrosinistra si è confrontato su molte questioni da risolvere nelle prossime settimane.

Prima dell'estate gli albergatori del consorzio Vasto Golfo d'Oro avevano chiesto di evitare nel 2012 l'entrata in vigore della tassa. "Valuteremo poi se accollarcela noi operatori del settore ricettività per evitare che il costo ricada sui turisti", aveva detto il presidente, Michele Di Chiacchio.

A partire dalla prossima stagione balneare il tributo è destinato a entrare in vigore. Un sovrapprezzo da uno a 3 euro (dipenderà anche da quale cifra stabiliranno le altre località della riviera adriatica) per i turisti che pernotteranno in alberghi, bed & breakfast, appartamenti e campeggi.

Dehors - Il Consiglio comunale ha dato il via libera ai gazebo riscaldati chiesti da diversi locali del centro storico. Il prossimo passo sarà discuterne con la Soprintendenza ai beni architettonici e stabilire regole precise. La maggioranza ha dato mandato al consigliere comunale Simone Lembo e all'assessore alla Cultura, Anna Suriani, di prendere contatti con l'ente di tutela delle bellezze artistiche e di riferire.