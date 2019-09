Il Pantalonificio d’Abruzzo verso i contratti di solidarietà. E’ così che si potrà evitare la chiusura della fabbrica di Gissi e salvare 85 posti di lavoro. E’ quanto emerso dall’incontro tra l'azienda del gruppo Canali e i sindacati, che si è tenuto ieri nella sede di Confindustria Vasto, in corso Mazzini.

Domani le assemblee di fabbrica in cui i sindacalisti comunicheranno ai lavoratori qual è la strada per scongiurare l’annuncio fatto dall’azienda nelle scorse settimane: se non si troverà una soluzione, il 14 gennaio sarà il giorno in cui i macchinari verranno spenti per sempre.

I contratti di solidarietà sembrano l’unico modo per tamponare la crisi in attesa di tempi migliori. Così la pensano i rappresentanti sindacali: lavorare meno, accettando la riduzione dello stipendio, ma lavorare tutti. Una soluzione già sperimentata in altre aziende del Vastese, a partire dalla Pilkington di San Salvo che, con i suoi 1800 dipendenti, è la fabbrica più grande della zona, e dalla Denso, in cui lavorano un migliaio di persone. Ma, ha avvertito nelle scorse settimane la Filctem-Cgil, "la solidarietà non deve servire solo ad allungare di un anno l'agonia di questa fabbrica. I prossimi 12 mesi devono servire a trovare una soluzione. O riparte il mercato, oppure le strade da percorrere sono due: diversificare il prodotto, o iniziare un percorso di riconversione che conduca alla salvaguardia dei posti di lavoro. La Canali ci ha assicurato che non vuole delocalizzare all'estero. Vuole, invece, continuare a produrre in Italia. Non vorremmo, però, che si cominciasse a tagliare chiudendo per primo lo stabilimento più a Sud per tutelare le fabbriche delle Marche e della Lombardia". Il primo obiettivo è evitare la chiusura dello stabilimento della Val Sinello. Il secondo è rilanciare una fabbrica che ha fatto la storia del polo tessile nell’entroterra vastese. Nella zona industriale di Gissi la via d’uscita dal tunnel della crisi è sempre più lontana.