"Non ha parlato. Non ha voluto rispondere a nessuna domanda", conferma l'avvocato Raffaele Giacomucci. L'unico indagato per l'assassinio di via Anghella si è chiuso in se stesso. Nell'interrogatorio aveva risposto solo parzialmente, nella perizia psichiatrica di ieri non ha detto nulla.

Ha scelto la linea del mutismo Marco Del Vecchio, il 37enne accusato di aver ucciso i suoi genitori, trovati morti dai carabinieri attorno alla mezzanotte del 17 novembre scorso. Un delitto consumatosi tra le mura domestiche in cui i tre vivevano. Il medico legale della Asl, Pietro Falco, ha accertato che i corpi dei coniugi sono stati massacrati con 111 coltellate.

"Prima dell'esame dinanzi ai periti gli ho spiegato come si sarebbero svolti i fatti. Mi ha risposto: Me la vedo io", racconta Giacomucci. "Ai medici incaricati di eseguire la perizia ha deciso di non rispondere".