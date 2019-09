Il Centro Informagiovani Vasto si è trasferito nella nuova sede in piazza Rossetti, negli ex palazzi scolastici, al terzo piano, con apertura dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 19.30. L’Informagiovani è un servizio comunale gratuito con i seguenti servizi: antenna informativa Europe Direct, bacheca annunci, compilazione modello curriculum vitae europeo, consultazione concorsi, consultazione riviste e giornali, internet point, invio e ricezione fax, stampa modulistica e modelli, utilizzo sala riunioni e da gennaio 2013 sarà anche intermediario del lavoro per conto del Comune di Vasto utilizzando la piattaforma www.cliclavoro.gov.it messa a disposizione dal Ministero del Lavoro.



Sono a disposizione dell’utenza un blog in rete con il seguente indirizzo www.informagiovanivasto.blogspot.com, una pagina Facebook, contatto Informagiovani Vasto o Centro Informagiovani Vasto, l'email informagiovanivasto@libero.it e il tel/fax: 0873.309455.



Chiusura servizio: festività natalizie, festività pasquali e nel mese di agosto.



E' stata inolttre convocata una conferenza stampa per la presentazione della nuova sede giovedì 6 dicembre alle re 12.00, occasione per fornire anche alcuni dati del servizio Informagiovani durante il 2012.