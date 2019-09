“Abbiamo a disposizione 26mila euro. Nel giro di un paio di giorni verranno installate le luminarie. A breve ufficializzeremo anche il calendario delle manifestazioni natalizie”.

Lo annuncia l’assessore al Commercio del Comune di Vasto, Mario Olivieri. In città si prevede un altro Natale di austerity. Molto probabilmente i cittadini spenderanno ancor meno rispetto agli scorsi anni. L’aria natalizia non si sente affatto.

Le vetrine dall’inizio del mese hanno cominciato a colorarsi di rosso con i primi allestimenti in vista delle festività, ma i problemi economici tengono le famiglie lontano dai negozi.

Se si escludono il sabato e la domenica, il centro storico è deserto per buona parte della settimana. Cinque giorni su 7. Due giorni fa, nella riuione di maggioranza, il centrosinistra ha dato il via libera al budget di spesa per il Natale 2012.

“Complessivamente abbiamo a disposizione 26mila euro, 15mila dei quali serviranno per le luminarie”, fa i conti Olivieri, che annuncia “l’accensione delle luminarie entro un paio di giorni”, mentre i primi addobbi (fiocchi rossi e rametti d’abete legati ai pali della pubblica illuminazione) li hanno sistemati i commercianti del consorzio “Vasto in centro” autotassandosi: 40 euro a testa.

Il calendario delle manifestazioni non è ancora pronto: “Tra spettacoli e musica, stiamo valutando diverse proposte”, dice Olivieri. “Nel giro di qualche giorno ufficializzeremo il programma”. Previsti presepe, albero di Natale e artisti di strada.