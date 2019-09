Napoli è una città meravigliosa sempre, ma a dicembre offre il meglio con i suoi suoni, colori e sapori. Il Maestro Vastola con i suoi atleti, parenti, amici e fans del Judo Club San Gabriele, sono partiti domenica 2 dicembre per questa gita natalizia anche se il tempo era molto incerto, ma appena arrivati a Napoli, il cielo si è schiarito.



Dalla galleria Umberto I il gruppo ci siamo "tuffati" sulla strada dello shopping, con tantissime vetrine da far girar la testa. Giunti a San Gregorio Armeno abbiamo deciso di fermarci per prendere un pezzo di pizza in una delle tante pizzerie che costeggiano la via dei pastori. C'era tanta gente e questo ci ha fatto pensare che la pizza fosse buona. La relevisione accesa al massimo del voluto sulla partita Napoli-Pescara e...avete presente quando ti viene da fare il "bastian contrario"??? Ecco avremmo voluto fortemente gridare: "forza Pescara!!!"



Fortunatamente evitiamo il "linciaggio" mordendo una pizza deliziosa e proseguendo lungo il mercatino natalizio dove la fanno da padrona il presepe e tutto ciò che lo riguarda. Originalissime i pastori di terracotta dedicate a politici, showgirls e una stupenda statua dedicata al grande Lucio Dalla. Finiamo la giornata in bellezza, nel vero senso della parola, visto che il nostro cicerone Vastola ci fa visitare le bellezze della Napoli collinare dove ammiriamo Sorrento, Punta Campanelle, Ischia e Capri che pare abbia la forma di una donna supina.



Concludiamo la nostra gita a Mergellina dove cogliamo l'occasione di degustare un babà, una sfogliatella e un caffè favolosi presso il "caffè da Ciro" un localino tipico dove campeggia all'ingresso il seguente avviso: "in questo locale viene servito caffè già zuccherato in tazze bollenti". Una gita stupenda, trascorsa con allegria e tante risate e la felicità dei bambini non ha prezzo. Un grazie di cuore ad Aniello Vastola che ha pensato e realizzato questo evento, grazie di cuore da tutti noi.

Vittorio Carcangiu