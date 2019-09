Il giorno 6 dicembre, alle ore 16.00, presso il Centro Culturale Aldo Moro, si terrà un incontro sulla risorsa ittica e sui controlli praticati sulla filiera della pesca. L’Amministrazione ha accolto con evidente favore la richiesta del Corpo delle Capitanerie di Porto di patrocinare e promuovere tale evento, il cui obiettivo è quello di informare i ristoratori ed i titolari di esercizi di vendita di prodotti ittici sulle novità introdotte in materia di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti.



All’incontro parteciperà anche il personale del Servizio Veterinario della Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti, al fine di fornire delucidazioni nelle materie di competenza sanitaria. "In questo momento di crisi è giusto che le amministrazioni riescano ad informare in

modo chiaro gli esercenti, perché possano venire a conoscenza delle novità normative che li riguardano - spiega il Sindaco Magnacca - questo perché credo sia importante per chi lavora, evitare che i propri bilanci già gravati da tasse ed austerità, possano incorrere in sanzioni causate da eventuali inosservanze, seppur commesse in buona fede, di nuove disposizioni".



A dare un ulteriore, prezioso, contributo informativo durante l’incontro, ci sarà anche l’associazione Slow Food, da sempre impegnata in prima linea nel promuovere una corretta cultura alimentare. Tutti coloro che sono interessati all’argomento sono invitati a partecipare.