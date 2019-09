Torna alla vittoria la San Paolo Volley nel campionato di serie D. Le ragazze allenate da Mario Baiocco conquistano il bottino pieno nella gara casalinga contro la Robur Pescara, al termine di una sfida intensa e combattuta. Primi due set in equilibrio, con le formazioni che ne conquistano uno a testa.

Nel terzo parziale la San Paolo sembra avere chiuso la gara sul 24-19, quando un'improvviso blackout delle giocatrici in campo fa rimontare le pescaresi, che arrivano fino al 24 pari. Per fortuna delle vastesi sono loro ad avere il guizzo finale, andando a vincere 26-24. Anche nel quarto e decisivo set è la "paura di vincere" a far tremare le gambe a Caporaso e compagne, bloccandole in più di un'occasione. Va detto anche che la Robur ha giocato al massimo, mettendo in più di un'occasione in difficoltà le vastesi.

Si è finalmente vista in campo una grande prestazione di Roberta Mileno, arrivata quest'anno alla San Paolo e ormai definitivamente dall'infortunio al ginocchio dello scorso anno. Buona prestazione anche delle centrali, Valeria Bruno e Ginevra D'Ercole, chiamate in causa in molte occasioni dalla palleggiatrice. La prossima squadra anche la serie D osserverà un turno di riposo. La San Paolo Volley sarà impegnata in amichevole contro le cugine della BCC San Gabriele Volley, che disputano il campionato di serie D.

"Finalmente è arrivata questa vittoria -ha commentato Mario Baiocco-, anche se abbiamo sofferto troppo. Il fine settimana di stop ci servirà certamente per ritrovare un nuovo slancio in vista della ripresa del campionato, in cui saremo impegnati in casa contro il Tufs Lanciano". Con l'ultima vittoria le vastesi si sono portate a un solo punto dalle terze in classifica e a 4 dalla seconda.

Classifica

Pallavolo Teatina 21

Teate Chieti 18

Virtus Loreto Volley 15

Dannunziana Annozero Pescara 15

San Paolo Vasto 14

Start Ortona 12

Spadano Distr. Castelfrentano 11

Ciaocarb Arabona Manoppello 11

Cordigeri Volley 9

Tufs Lanciano 7

Robur Pescara 2