"Siamo qui per accertare la verità". Lo ha detto la criminologa Roberta Bruzzone entrando nel carcere di Torre Sinello, a Vasto. La parola e lei e ad altri due esperti nominati per svolgere la perizia psichiatrica sull'indiziato dell'omicidio di via Anghella.

