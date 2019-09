Cresce in città l'attesa per il nuovo programma "MusicStyle" presto in onda su AGORA' TV nel canale 119 abruzzo e 115 molise del digitale terrestre.
L'iniziativa nasce dall'esigenza di allestire una vetrina dedicata a giovani talenti pieni di entusiasmo e spinti dalla forza propulsiva della passione per l'arte, la musica, lo sport e la moda. La conduzione del programma è stata affidata al cantautore Marco Santilli (che si occuperà dello SPAZIO MUSICA dove si darà luce ai gruppi/cantanti emergenti) e alla modella Martina Ballerini (che curerà lo SPAZIO MODA in cui vedremo le bellezze emergenti del nostro territorio).
"



Gli autori siamo un po' tutti " - spiega Giacinto Sirbo il direttore della fotografia e registra di questo format che assieme ai formidabili Nicola Cinquina e Gabriele Napolitano (addetti al montaggio e messa in onda) sta vedendo nascere qualcosa di "unico ed originale per il nostro territorio".
Tanti i personaggi amati dal pubblico vastese che arricchiranno con la loro presenza MusicStyle : Fabio Falcone il cantante del gruppo musicale " La Differenza", Alberto Baiocco, finalista del Grande Fratello, il dj pescarese Andrea Romoli.
 All'interno di questo contenitore varie rubriche portate avanti da bellezze del nostro territorio quali: l'attrice teatrale Chiara D'Alessandro finalista dell'edizione 2012 di Veline; Vittoria Ottaviano con il suo blog "Lo stile è un gioco" e Marianna D'Aulerio collaboratrice e scenografa. 




Il contenitore riserverà un bellissimo spazio alla moda con Dodici ragazze selezionate nel corso di un casting e sapientemente valorizzate dal parrucchiere Giuseppe Ottaviano e il suo grandioso staff.
 Queste ragazze saranno le protagoniste di un gioco simpaticissimo e accattivante e solo gli spettatori a scegliere la migliore votando su facebook. 
Il programma è supportato dal mensile "Dadaumpa Magazine" e anche dalle riviste conosciute "Abruzzo Indipendent" e "L'Ozio".
Non resta che attendere la messa in onda.

http://youtu.be/HMPMJs6QCUY