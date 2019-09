Riprende la marcia vincente dello Sporting Pollutri nel campionato di serie C. La formazione allenata da mister Morelli conquista tre punti preziosi in casa del Virtus Majna. Finisce 7-4 dopo una gara ricca di emozioni. Lo Sporting ritrova capitan Fortunato che, seppur non al meglio, alla prima occasione la mette dentro. Prima di lui era stato Di Ghionno a portare in vantaggio gli amaranto, pareggiato poi dalla rete di Golla. Poi sono Di Risio, fresco di convocazione in rappresentativa e D'Amico ad arrotondare il risultato nel primo parziale, che si chiude sul 4-2 per gli ospiti.

Al ritorno in campo è Orlando ad accorciare le distanze. Dieci minuti più tardi è nuovamente il capitano dello Sporting Pollutri a trovare la via del gol. Ma, dopo appena un minuto, Capetola cerca di tenere in partita i suoi. A chiudere definitivamente i conti sono D'Alonzo e Moretta, che rendono inutile la seconda rete di Golla allo scadere.

Con questa vittoria lo Sporting si riporta al primo posto in classifica, appaiato al Real Atessa e allo Scorpions Chieti, avversario del prossimo turno che quindi varrà il primato in solitaria.

Tabellino

Virtus Majna : Digrazia, Tacconelli, Ferrara, Di Labio (k), Golla (vk), Di Mascio, Golla M., Alleva, Orlando, Capetola, Di Felice M., Di Felice A. .

Sporting Pollutri: Della Penna, D'Alonzo, Ninni, Di Risio, Di Paolo(vk), Sallese, Moretta,Fortunato (k), D'Innocenzo, D'Amico, Conti, Di Ghionno.

Realizzatori: p.t. (2-4), 2' Di Ghionno, 5' Golla (M), 11' Fortunato, 12' Di Labio (M), 13' Di Risio, 28' D' Amico,

s.t. 9' Orlando (M), 19' Fortunato, 20' Capetola (M), 23' D'Alonzo, 25' Moretta, 30' Golla M. (M).

Ammoniti: p.t. 22' Fortunato, 27' Tacconelli (M), s.t. 6' Moretta, 13' Di Risio, 30'+1' Di Labio (M).

Juniores. Sconfitta di misura per la formazione juniores nell'ottava giornata di campionato. I ragazzi dello Sporting, molti dei quali erano scesi in campo il giorno precedente in serie C, sono costretti ad arrendersi per 5-4 in casa del Pino Di Matteo C5. Ad andare in rete sono Romeo Sallese, che firma una doppietta, Giuseppe Di Risio e Nicola Verini.