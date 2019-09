La fiamma delle fiaccole illumina via Adriatica. Si è ripetuta anche quest'anno la tradizione della sezione vastese dell'A.N.M.I. in occasione della festa di Santa Barbara, loro patrona. Ad aprire le celebrazioni è stata la messa concelebrata dal cappellano don Antonio Bevilacqua e da don Stellerino D'Anniballe, nella parrocchia di San Pietro in Sant'Antonio. Tanta commozione quando è stato ricordato don Michele Ronzitti, per un decennio cappellano dell'associazione.

Poi le due file di fiaccole che hanno preceduto la statua di Santa Barbara, portata in processione fino alla Sala Vittoria Colonna. Breve sosta davanti al cippo dei Caduti del mare, con la deposizione di due mazzi di fiore e una preghiera in memoria di tutti i soci defunti.

Poi, nella sala Colonna, il presidente Mario Pollutri e le altre autorità presenti, hanno consegnato gli attestati di benemerenza ai soci che hanno raggiunto il traguardo dei venti, quaranta e cinquanta anni di permanenza nel sodalizio. Consegnato anche un riconoscimento al figlio della signora Anna Sorgente, da poco scomparsa, per anni insieme alla sorella Maria grande attivista dell'Anmi.

Il comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo, tenente di vascello Giuliano D'Urso, ha espresso parole di gratitudine nei confronti dell'associazione. "Vi chiedo di aiutarci a trasmettere la vostra passione per il mare e la marineria alle nuove generazioni -ha detto il comandante-. Queste tradizioni, che portate avanti con tanto impegno, sono un patrimonio degli uomini di mare e di tutta la città".