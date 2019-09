Si ferma la marcia trionfale della Vastese Juniores che perde a Ortona, contro la Virtus per 2-1, su un campo noto in tutta la regione per le pessime condizioni in cui versa. Si tratta della prima sconfitta stagionale per i ragazzi di mister Michele Stivaletta. La partenza è buona con i biancorossi in vantaggio al 20' con un bel gol di Angelo Finamore, poi fino al termine del primo tempo non succede più nulla.

Nel secondo tempo al 15' l'arbitro Marciano di Chieti concede un rigore inesistente e i padroni di casa pareggiano. L'episodio condizionerà il resto della gara, gli animi si scaldano, l'allenatore ospite per poco non viene colpito da un fumogeno in testa, ma il direttore di gara non interverrà più fino al termine della partita. A 15 minuti dalla fine l'Ortona passa in vantaggio e chiude definitvamente il match, nonostante l'assalto finale della Vastese che tenta di pareggiare, ma non ci riesce. Antonino a tu per tu con il portiere avversario si vede parare miracolosamente un tiro molto pericoloso.

I biancorossi avrebbero meritato un pareggio, ma con i giocatori contati, tra infortunati e indisponibili, non si poteva fare molto di più. Peccato per l'arbitraggio che ha lasciato a desiderare in più di un'occasione.

Tabellino

Virtus Ortona-Vastese 2-1 (0-1)



Rete Vastese: 20' Angelo Finamore

Virtus Ortona: Doghieri, Faro, Buccelli, Buzzelli, Salerno, Pelusi, Castellano, Chiarelli, Polanco, Tenisci, Reati. A disposizione Moro, Del Colle, Evangelista, Pizzuto, Seccia.

Vastese: Schiavone, D'Adamo, Savino, Bucciarelli, Torrione, Morrone, Ayoub, Moretta, Antonino, Finamore A., Piras. A disposizione Ceresa, De Feo, Delle Donne. Allenatore Michele Stivaletta

Arbitro Stefano Marciano di Chieti