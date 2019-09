Convocazione nella rappresentativa abruzzese di calcio a 5 per tre giovanissimi atleti dello Sporting Pollutri, che milita nel campionato di serie C. Domani, mercoledì 5 dicembre, parteciperanno al raduno di Torrevecchia Teatina Nicola Barbetta, Giuseppe Santini e Giuseppe Di Risio.

Il vivaio dello Sporting negli ultimi anni sta producendo molto frutto. Lo scorso anno questi ragazzi hanno vinto con merito la coppa Abruzzo. In questa stagione sono stabilimente nel giro della prima squadra, oltre ad essere protagonisti con la juniores. Il portiere Nicola Barbetta, quando è stato chiamato a sostituire il titolare Della Penna si è ben comportato. Santini e Di Risio si sono già tolti la soddisfazione del gol in prima squadra.

Ora, hanno l'occasione di prendere parte all'esperienza con la rappresentativa, in vista del prossimo trofeo delle regioni. Un'occasione da non perdere per arrivare all'attenzione degli osservatori di tutta Italia. Loro continuano a lavorare, sulla scia degli insegnamenti dei tecnici e dirigenti che in questi anni li hanno seguiti, su tutti Alfredo Lanza, Giovanni Morelli ed Enzo Troiano. Una bella soddisfazione per tutto lo Sporting Pollutri e per i loro compagni che li spronano a fare sempre meglio.