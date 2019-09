"Abbiamo appuntato questi fiocchi gialli alle nostre giacche per essere vicini ai nostri fratelli marinai detenuti ingiustamente in India". Si commuove il cavalier Mario Pollutri, presidente della sezione vastese dell'Anmi, quando pronuncia queste parole durante la Messa in onore di Santa Barbara.

Tutti i soci dell'associazione marinai hanno il fiocco giallo, indossato già da giornalisti, sportivi, amministratori in diverse occasioni e in tutta Italia, affinchè si faccia qualcosa di concreto per far tornare Massimiliano Latorre e Salvatore Girone nel nostro Paese. I fiocchi gialli sono stati messi anche sul telo che fa da sfondo alle premiazioni nella sala Vittoria Colonna, con tanto di logo della Marina Militare.

Anche durante la consegna degli attestati il presidente Pollutri ricorda il senso dell'iniziativa. Anche il presidente del consiglio comunale di Vasto Giuseppe Forte raccoglie l'iniziativa e appunta un fiocco sulla sua giacca.

"Sono italiani e marinai come noi. Devono tornare a casa", è il commento di Pollutri sottolineato dall'applauso dei presenti.