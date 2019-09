Si è concluso con sucesso sabato 1 dicembre il primo evento interregionale del Circolo Burraco Vasto. Sono stati 120 i partecipanti arrivati da Foggia, Termoli, Campobasso, Vasto e Lanciano. L''impegno e la caparbietà del presidente, la conduzione ineccepibile del direttore di gara, la presenza di Enrico Airoldi patron di Burraconeline e non per ultima la professionalità e la disponibilità dei proprietari del Gabri Park Hotel, sono stati tutti gli elementi fondamentali per la riuscita della manifestazione.

Vincitrici del torneo sono state due socie del Circolo Burraco Vasto, le signore Concetta e Paola.