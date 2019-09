Pierluigi Patella, 17 anni, frequenta il terzo anno del liceo artistico e nel tempo libero si diletta a realizzare e caricare divertenti filmati su YouTube. Il suo canale MilleIllusioni95, ha quasi 1.000 iscritti e 51.029 visualizzazioni video totali, non a caso Patella è ormai noto come "fenomeno del web". Il suo video più visto si intitola Fatti i cavoli tuoi e ha totalizzato 2.410 click, seguito dalla parodia di Breaking Dawn con 2.300 visite, Che figura di… a quota 2.040, Distrarsi dalla scuola a 1.904 e 10 cose che odio con 1.722. Caratteristica principale che li accomuna tutti è che Pierluigi è l'unico interprete dei vari personaggi di queste surreali storie scritte e sceneggiate da lui.



Perché fai questi video?

Ho da sempre la passione per la recitazione, mi diverto a recitare, poi un giorno ho visto che su YouTube c’erano altre persone che facevano video di questo genere e ho voluto provare anche io con un’idea carina da far vedere per condividere la mia passione e farmi notare.



Quando hai iniziato?

Ho creato il canale alla fine del 2009, all’inizio lo usavo solo per commentare i video degli altri, poi questa estate ho caricato il mio primo filmato, la parodia del film Breaking Dawn e da lì ho proseguito. E’ bello perché ho molta libertà di esprimermi, mentre in televisione o al cinema certe cose non potrei dirle. Sia se dovessi fare altro nella vita, sia se non succedesse nulla, non smetterò mai di fare video, io sono partito da lì, è gestito totalmente da me e nessuno mi caccerà.



E' impegnativo?

Non è facile, mi devo organizzare, la difficoltà maggiore è nel montaggio, dipende dalla lunghezza del video, ne faccio più o meno uno al mese, vado a scuola, quindi ho solo il pomeriggio a disposizione, quando non studio, ho delle idee, ma a volte è difficile trasformarle in una sceneggiatura e farle diventare un filmato.



Da cosa trai ispirazione?

Parto dalla realtà, ogni cosa mi può dare lo spunto, poi inizio a scrivere la sceneggiatura e in una giornata faccio le riprese e il montaggio.



Per il materiale come ti organizzi?

Tutto fatto in casa, le invece parrucche le compro dai negozi dei cinesi, magari qualcuno vede i miei video e me le regala. Per il resto uso la reflex per fare il video con un cavalletto. Mi aiuta mio fratello Federico, ha 14 anni, ma va bene così, siamo in famiglia, non mi piace farlo con troppe persone intorno, non coinvolgerò altri per ora proseguirò così.



La risposta del pubblico sembra positiva.

A giugno di quest’anno è uscito un primo articolo su di me e mi ha fatto molto piacere, ma non è successo niente di diverso rispetto a prima, sono sempre così anche nella vita reale, il comico della classe, esco con gli amici nel tempo libero. A parte che qualcuno in giro mi riconosce, ma essere un po’ più popolare non è che mi abbia cambiato la vita e non era quello che volevo, ma mi fa piacere se mi riconoscono, ma non mi monto la testa, ci mancherebbe.



Cosa dicono i genitori, gli amici e i professori?

In famiglia sono tutti contenti, li faccio divertire, mentre i professori non lo sanno, per adesso, o fanno finta di non saperlo, lo sa solo il preside che mi ha fatto i complimenti.



Hai ricevuto delle critiche?

Sì, ci sono state, ma quando vengono fatte in maniera civile e costruttiva possono solo essere di aiuto a migliorare. Ai maleducati e a chi lo fa per invidia non do retta.



In futuro cosa vorresti fare?

L’attore, vorrei fare un film, mi piace recitare, anche scrivere, ma non mi appassiona, così come non vorrei fare solo ruoli comici, ma anche quelli drammatici. Interpretare sempre lo stesso personaggio è stancante, sia per me che per chi mi vede, mi piacerebbe creare sempre qualcosa di nuovo e diverso. Dopo il diploma vorrei iscrivermi alla Nuct a Roma, la scuola nazionale di cinema, è un centro sperimentale e i costi sono elevati, mi devo informare, potrebbe esserci anche qualcosa di più interessante e adatto, quello che è certo è che voglio fare recitazione.



Hai già avuto esperienze nello spettacolo?

Per adesso nulla, mi intimorisce il teatro, sia per la presenza del pubblico che per dover recitare a memoria, non puoi sbagliare, non mi ispira molto, preferisco il cinema dove se sbagli puoi rifare la scena.



Manda un messaggio al tuo pubblico.

Ringrazio tutte le persone che mi seguono, commentano, condividono i miei video e che mi sostengono, oltre a mio fratello Federico che mi aiuta, anche se l’ho praticamente costretto.



