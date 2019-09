Anche quest’anno i ragazzi diversabili del Centro Diurno dell’Istituzione dei Servizi Sociali del Comune di Vasto, in occasione delle festività natalizie, il giorno cinque dicembre alle ore 16.00, esporranno i lavori da loro realizzati presso la sala della Biblioteca Mattioli. Le proposte che saranno presentate agli ospiti sono costituite da oggettistica in ceramica, presepi, quadri, monili vari e altri manufatti, realizzati nel corso di questi mesi direttamente dai ragazzi del Centro.



Dopo il saluto dell’Assessore alle politiche sociali, dott. Antonio Spadaccini, la mostra sarà aperta a tutti i cittadini che avranno l’opportunità di portarsi a casa, con offerta libera, un oggetto ispirato al tema della natività e ai vari simboli legati a questa festività. Per chi vorrà visitarla, la mostra sarà aperta il pomeriggio del 5 e 6 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e di pomeriggio dalle ore 16,.0 alle ore 19.00.