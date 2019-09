Il botto si è sentito chiaramente nell'abitato di Vasto Marina, anche a diverse centinaia di metri di distanza. Subito dopo le urla di spavento delle persone che uscivano dall'abitacolo.

Pochi minuti dopo la mezzanotte, per cause in corso d'accertamento, un'automobile è andata in testacoda,schiantandosi con contro le barriere del viadotto Vasto Marina, lungo la statale 16. Muretto e guard rail hanno mantenuto la macchina in carreggiata, evitando che precipitasse di sotto, nella zona degli hotel. La corsia Nord è stata ostruita dalla vettura, che si è fermata perpendicolarmente alla direzione di marcia.

Sul posto si sono precipitati i medici del 118 in ambulanza e le pattuglie di polizia e carabinieri, in servizio notturno intensificato nei fine settimana sulle strade della città e della riviera per combattere furti, spaccio di stupefacenti e vandalismo.

Il traffico notturno ha subito rallentamenti: durante le operazioni di soccorso e i rilievi necessari ad accertare la dinamica dei fatti, si è viaggiato a senso unico alternato, con i camionisti costretti a fare lo slalom.