Siringhe per terra nella villa,

La segnalazione arriva da alcuni cittadini che vogliono denunciare lo stato in cui versano i giardinetti di via Ciccarone in questi giorni. La questione però non è legata allo sporco, che è evidente, quanto al fatto che da giovedì sera ci sono delle siringhe a terra senza che nessuno le tolga.

Le due siringhe riportate nelle foto sono sul marciapiede, mentre una terza era nel giardinetto. I residenti non sono a conoscenza del motivo per cui in questi giorni non sia stato effettuaro il servizio di pulizia dal solito operatore che da qualche anno se ne occupa.



"Purtroppo giovedì sera ho visto le siringhe - racconta un abitante della zona - ed un signore che era lì mi ha detto che avrebbe fatto la segnalazione affinché venissero rimosse. E' evidente che così non è stato".