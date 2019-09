Era in confusione dopo l'incidente di cui era stato protagonista. Così, al momento di scendere dalla sua autovettura, ha scelto il lato sbagliato, cadendo nella scarpata a bordo strada. L'episodio è avvenuto la notte scorsa lungo la strada che collega la Trignina a Fresagrandinaria. Una strada piena di insidie, dove spesso avvengono incidenti. Un giovane che faceva rientro a casa ha perso il controllo della sua Audi A3 che, dopo aver picchiato contro un guard rail, si è fermata a ridosso della cunetta che si trova a bordo strada.

A questo punto, il giovane ha cercato di uscire. Ma, forse per lo stato di confusione dovuto all'incidente e all'assenza di illuminazione, è uscito dall'abitacolo proprio dal lato opposto alla strada. Non si è reso conto che sotto di lui c'era il precipizio, ed è finito di sotto, in un fosso di 2-3 metri al di sotto del livello della strada.

A quel punto ha chiesto l'intervento dei soccorsi. Sono arrivati sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco, che lo hanno aiutato a risalire. Alla fine è andata bene e se l'è cavata con qualche ammaccatura e un grande spavento.