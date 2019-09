Quattro agenti della Polizia Municipale di Vasto sono stati premiati con un encomio in occasione del convegno nazionale del S.U.L.P.L., il sindacato degli agenti di polizia locale. Durante l'emergenza neve dello scorso febbraio Cinzia Calvano, Alfredo Ciccocioppo, Fabio Marino e Alberto Marrone (assente nella foto), erano intervenuti per recuperare degli anziani isolati da giorni e che avevano necessità urgente di medicinali.

I quattro agenti sono così stati invitati a Riccione, dove si è svolto il convegno annuale, per ricevere dai dirigenti del sindacato l'attestato di encomio per il loro gesto. Durante le nevicate che hanno colpito Vasto, tanti sono stati gli interventi che hanno effettuato gli uomini della polizia muncipale in favore dei cittadini, oltre ad altri episodi che hanno visto i vigili protagonisti in positivo, come il salvataggio di una bimba che rischiava di essere investita mentre attraversava la strada o l'assistenza fornita a persone che si sono trovate in difficoltà in qualche situazione spiacevole.