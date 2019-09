Faccia a faccia i due più noti esperti italiani di criminologia. Si ritroveranno domattina a Vasto, nel carcere di Torre Sinello, dove iniziano le operazioni peritali su Marco Del Vecchio, il 37enne accusato di aver assassinato i suoi genitori.

Attorno alla mezzanotte del 17 novembre scorso Emidio Del Vecchio e Adele Tumini, 78 e 75 anni, sono stati trovati morti dai carabinieri nella loro casa di via Anghella. Chi li ha uccisi ha infierito sui loro corpi con 111 coltellate, 38 sull'uomo e 73 sulla donna.

La parte offesa, ossia Osvaldo e Nicoletta Del Vecchio, gli altri due figli dei coniugi, si sono affidati all'avvocato Gianni Menna, che ha scelto Roberta Bruzzone, nota per le sue apparizioni a Porta a Porta.

La difesa di Marco Del Vecchio, rappresentata dall'avvocato Raffaele Giacomucci, ha risposto nominando Francesco Bruno, un altro professionista conosciuto dal pubblico televisivo. Sarà assistito da sua moglie, Simonetta Costanzo.

In tutto saranno cinque gli esperti che visiteranno l'indagato. Gli altri due sono stati incaricati dalla magistratura vastese: gli psichiatri Giuseppe Orfanelli del Centro igiene mentale di Chieti per la Procura della Repubblica, e Ferruccio Canfora di Teramo, scelto dal giudice per le indagini preliminari.