Da qualche tempo circolano sulla rete "strane" immagini della band abruzzese La Differenza. Si legge "La Differenza 3.0" e, dalle foto che si vedono, di musicisti ce ne sono solo tre: Fabio Falcone, Mattia Pompei e Davide Cancelli. Mancano 2 dei membri storici, Jakka e Gio'. Cosa starà accadendo alla band che ha appena pubblicato il nuovo singolo, con relativo video, Baciami se?

E' il preludio a qualcosa di nuovo? Abbiamo chiesto al frontman Fabio Falcone di spiegarci cosa accade in casa La Differenza. Lui ci ha risposto lasciando un po' di mistero su quel che i fan potranno ascoltare nella serata dell'8 dicembre al nuovo Heineken Club di Vasto.

La Differenza in versione 3.0 e' un aggiornamento transitorio, non definitivo, al sistema operativo della band.

Un nuovo suono, un nuovo spettacolo e una formazione volutamente ridotta, permettono alla band di tornare a suonare nei club.

Qui di seguito vi riassumiamo in 5 veloci passaggi, le risposte alle domande piu' frequenti che farete.

FAQ

1. No, non ci siamo sciolti.

2. No, non abbiamo litigato.

3. No, non stiamo pensando a carriere soliste.

4. Il suono de La Differenza 3.0 e' totalmente diverso da La Differenza, in quanto "elettropaludoso".

5. La Differenza 3.0, release de La Differenza, nasce per suonare nei club, anche piccoli ma ... con stile.

Il resto, lo scoprirete solo vivendo...

Per ora siamo solo riusciti a strappargli che sarà uno show con una forte impronta elettronica e tecnologica. Con la stessa grinta di sempre. Non resta che andarli a sentire in questa versione 3.0.