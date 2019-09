L'Incoronata cede in casa alla capolista Sporting San Salvo in una partita del tutto scontata, al termine della quale il San Salvo è sempre più in fuga solitaria. I vastesi sfiorano il vantaggio dopo soli 5 minuti con Marcucci che sotto porta manca il tap-in vincente. La partita è equilibrata e la differenza tra le due squadre non si vede, le compagini si studiano senza sbilanciarsi, da una punizione dubbia concessa dal direttore di gara, il San Salvo passa in vantaggio, cross in area e l'attaccante ospite segna. La difesa dell'Incoronata continua a commettere qualche errore di distrazione che la penalizza oltre modo.

Al rientro in campo i biancorossi ci credono maggiormente e aumentano la pressione costringendo gli ospiti a difendersi e in questa fase la squadra di casa sfiora il pareggio in due occasioni, prima con Forgione e poi con il nuovo acquisto Fioravante. L'Incoronata non demorde e insiste fino al 95', ma alla fine nonostante i tentativi e il grande carattere non c'è nulla da fare, il risultato non cambia. Da oggi, lunedi 3 dicembre, si apre il mercato.



Incoronata Calcio Vasto-Sporting San Salvo 0-1

Formazione: Padoan, Campitelli, Farina, Memmo, Rapino, D'Adamo, Luongo, Verrone, Fioravante, Teti, Marcucci. A disposizione Forgione, Antenucci, Bevilacqua, Trentino, D'Ambrosio, Scopa, Butacu. Allenatore Roberto Budano