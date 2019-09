Era già stato a Vasto in un apprezzato incontro al teatro Rossetti lo scorso gennaio. Ora, monsignor Marco Frisina, torna in città nell'ambito delle iniziative promosse per l'Anno della Fede, nel cinquantesimo anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II. Questa sera sarà il relatore dell'Assemblea Diocesana presso l'Auditorium San Paolo Apostolo a Vasto, alle ore 19.00.

Sarà l'arcivescovo Bruno Forte ad introdurre l'incontro in cui Frisina parlerà ai presenti sul tema "La recezione e l'attualità della Costituizione Conciliare sulla Liturgia Sacrosantum Concilium".

Costituzione "Sacrosantum Concilium" sulla sacra Liturgia (4 dicembre 1963)

"La liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da cui promana tutta la sua energia. Il lavoro apostolico, infatti, è ordinato a che tutti, diventati figli di Dio mediante la fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, prendano parte al sacrificio e alla mensa del Signore" (SC, 10).

"La Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori al mistero di fede della Messa, ma che, comprendendolo bene nei suoi riti e nelle sue preghiere, partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente; siano formati dalla parola di Dio; si nutrano alla mensa del corpo del Signore; rendano grazie a Dio; offrendo la vittima senza macchia, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui, imparino ad offrire se stessi, e di giorno in giorno, per la mediazione di Cristo, siano perfezionati nell'unità con Dio e tra di loro, di modo che Dio sia finalmente tutto in tutti" (SC, 48).

Marco Frisina - Cenni biografici

Mons. Marco Frisina è nato a Roma il 16 dicembre 1954. Dopo gli studi classici si è diplomato in composizione al Conservatorio di Santa Cecilia.

Nel 1978 è entrato come alunno al Pontificio Seminario Romano Maggiore compiendo gli studi teologici presso la Pontificia Università Gregoriana e conseguendo la Licenza in Sacra Scrittura al Pontificio Istituto Biblico.

Nel 1982 è stato ordinato sacerdote e da allora svolge il suo ministero nella Diocesi di Roma.

È stato assistente spirituale al Pontificio Seminario Romano Maggiore e poi Direttore dell'Ufficio Liturgico del Vicariato di Roma dal 1991 al 2011.

Nel 1984 ha fondato, e ancora dirige, il Coro della Diocesi di Roma, attualmente composto da oltre 250 elementi.

Dal 1991 collabora al progetto internazionale della Rai "Bibbia" sia come consulente biblista che autore delle musiche. Oltre ai film del "Progetto Bibbia", negli anni ha composto le colonne sonore di molti film a tema storico e religioso realizzati per Rai e Mediaset, tra i quali "Michele Strogoff", "Papa Giovanni", "Giovanni Paolo II", "Edda Ciano", "Callas e Onassis" e i più recenti "Pompei", "Puccini", "Preferisco il Paradiso".

Ha composto ed eseguito dinanzi ai Pontefici Giovanni Paolo II e Benedetto XVI oltre 20 Oratori sacri ispirati a personaggi biblici o alla vita di grandi santi.

Nel 1997 è stato nominato da Papa Giovanni Paolo II Accademico Virtuoso Ordinario della Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Letteratura dei Virtuosi al Pantheon. Attualmente è Rettore della Basilica di Santa Cecilia in Trastevere, intitolata alla Patrona dei musicisti, e Presidente della Commissione di Arte Sacra della Diocesi di Roma (www.marcofrisina.com).