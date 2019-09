Ha il sapore delle grandi imprese la vittoria conquistata dalla Tcm Group Bts San Salvo in casa della caplista del campionato di serie C, la Caseificio Di Nucci Agnone. La squadra allenata da Giuseppe Del Fra conquista un successo che vale punti in classifica e tanto morale per il prosieguo del campionato.

Una gara in salita, quella disputata dai sansalvesi, che sono andati sotto di due set, con i parziali di 25-17 e 25-20. Quando sembrava tutto ormai compromesso, con l'Agnone pronto a centrare l'ennesima vittoria, ecco che la Bts San Salvo ha cambiato marcia. L'ingresso di Turtora e Bucci ha dato la svolta alla partita, che da quel momento in poi è diventato un monologo degli adriatici.

Ultimi tre set conquistati dalla Bts San Salvo, che ha così conquistato la vittoria dopo il tie break vinto per 15-13. Un successo che, come detto, fa guardare al futuro con più ottimismo. Dopo qualche passaggio a vuoto dei sansalvesi, mister Del Fra sembra aver trovato il giusto amalgama tra i suoi giocatori. Ora i play off sono un obiettivo ampiamente alla portata della squadra, per poi vedere fin dove si può arrivare.