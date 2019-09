Con una bella vittoria al Comunale di S. Eusanio del Sangro il Vasto Sud si sbarazza della Virtus Frentana e si proietta al secondo posto in classifica a soli 3 punti dalla vetta. I ragazzi di mister Francesco Paolo Acquarola partono come al solito in sordina rischiando in un paio di occasioni ma al 20' minuto sbloccano la partita con un gran goal di Ortolano. Il bomber si ripete dopo soli 5 minuti ribadendo in rete una bordata da fuori area di capitan D’Ermilio non trattenuta dal portiere. Magistrale la terza rete in contropiede con bella apertura di Lucci per Ortolano e goal di Acquarola M. autore di una grande partita. Il Vasto Sud chiude il primo tempo in vantaggio per tre reti a zero.



Nella ripresa gli ospiti limitano ad addormentare la gara ed amministrare il risultato andando vicino al gol in diverse occasioni, come con la spettacolare traversa da 30 metri che nega il goal a Rossi. La prossima gara è in programma in casa lunedì 17 dicembre al Comunale di Cupello, dove i biancorossi affronteranno l’Altino.

Per i ragazzi del Vasto Sud anche in questa giornata c'è stato il tradizionale terzo tempo goliardico con bocconotti e fiumi di birra prima di proseguire in un ristorante con famiglie e tifosi al seguito. Il modo migliore per vivere il vero spirito dello sport.

Formazione Vasto Sud: Mastronardi, Potente, Carluccio, Salvatore, D’Ermilio, Bruno, Palumbo, Acquarola M., Rossi, Lucci, Ortolano. A disposizione La Verghetta, Pascuccio, Fiore, Sabatini, Raspa, Pesce. Allenatore Francesco Paolo Acquarola



Classifica: Palena 22, Vasto Sud D’Adamo 19, S. Giovanni Tornareccio 19, Guardiagrele 18, Altino, Fara S. Martino 14, Virtus Araba Fenice 12, , Villa Scorciosa 11, S. Liberata Frisa 7, Borgorosso 6, Virtus Frentana 4, Fossacesia, Delphinus 3.

Per info

www.vastosud.sistemacalcio.com