Tanta gente ha partecipato alla seconda edizione del "Valtrigno Day", la festa dedicata ai volontari di Protezione Civile di questo gruppo presente in diversi centri del Vastese. I partecipanti si sono radunati in piazza Aldo Moro, per poi sfilare verso il centro storico. Qui, dopo la benedizione dei mezzi, c'è stata la donazione di un defibrillatore da parte della famiglia Mastrippolito.

Molto interessante è stata anche la simulazione di soccorso operata dai volontari della protezione civile, a dimostrazione della preparazione degli appartenenti alla Valtrigno. Sempre più i volontari sono fondamentali nel supporto ad amministrazioni comunali, forze dell'ordine e personale di soccorso, nella gestione delle situazioni critiche, basti pensare agli incendi nel periodo estivo e le emergenze legate alla neve nei mesi invernali.

E' stato il sindaco Tiziana Magnacca ad esprimere parole di ringraziamento per tutti coloro che gratuitamente mettono a disposizione il loro tempo a favore della comunità. Presenti, tra gli altri, il questore di Chieti Orazio D'Anna e il vice questore Cesare Ciammaichella, ricevuti poi in Municipio dal sindaco e dal presidente del consiglio comunale Eugenio Spadano. La seconda edizione del Valtrigno Day si è poi conclusa con la cena cucinata in piazza Giovanni XXIII dai volontari e offerta ai cittadini.

Fotoservizio di Gino Bracciale