"Il ferito non è in pericolo di vita", dicono gli operatori del 118 di Chieti. Se l'è vista brutta oggi pomeriggio un giovane vastese, che è precipitato da un balcone al Villaggio Siv, località di Vasto che si trova al confine con San Salvo.

Mancavano pochi minuti alle 17, quando il ragazzo, per cause in corso d'accertamento, si è sbilanciato, cadendo nel vuoto e schiantandosi al suolo. Subito è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e i carabinieri della Stazione di San Salvo. Il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, dove i medici hanno accertato che non è in pericolo di vita. Avrebbe riportato fratture e contusioni in varie parti del corpo.