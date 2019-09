Niente da fare per la BCC San Gabriele Volley nella sfida contro il Pescara 3. Vincono le pescaresi per 3-1, al termine di una gara in cui De Marinis e compagne erano anche partite bene. Una gara dal sapore particolare, in quanto il Pescara è allenato dal vastese Luigi Amorosi, che ha avuto come maestri proprio Ettore Marcovecchio e Maria Luisa Checchia, tecnici della San Gabriele. Inoltre, le ragazze della San Gabriele, eccezion fatta per la De Marinis, hanno iniziato nel minivolley proprio con coach Amorosi.

E le sue ex allieve hanno provato a dargli un dispiacere, vincendo il primo set per 25-21. Poi sono emersi i soliti errori che in troppe occasioni hanno condizionato il rendimento delle ragazze della BCC Volley. Va riconosciuto al Pescara 3 di aver messo in campo molta grinta, per ottenere l'aggancio al terzo posto in classifica. E così è stato. Si chiude il girone d'andata del campionato di serie C con la squadra vastese nella parte alta della classifica.

"E' stata una prima parte di stagione molto positiva - ha commentato Ettore Marcovecchio-, con il terzo posto che va oltre ogni più rosea aspettativa. Ora, però, arriva il difficile, perchè nel girone di ritorno avremo tutti gli scontri diretti fuori casa". Serviranno punti anche nelle sfide con le prime della classe, per centrare il quarto posto che vorrebbe dire salvezza diretta senza passare dai playout.

La classifica

Antoniana Volley Pescara 25

Costruzioni Papa Altino 23

Virtus Orsogna 16

BCC San Gabriele 16

Pescara 3 16

Diobra Sambuco Volley 14

Volley Ball Lanciano 11

Termoli Pallavolo 7

Pol. Francavilla 6

Pall. Montesilvano