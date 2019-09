Il Movimento 5 Stelle sceglie i propri candidati per le elezioni politiche del 2013. E' iniziata stamani alle 10 la quattro giorni delle Parlamentarie, le primarie online con cui sono i cittadini attraverso la rete a decidere come saranno composte le liste elettorali di Camera e Senato.

Cinque i vastesi in lizza: Serena Smerilli e Marco Gallo per la Camera dei deputati, Gianluca Castaldi, Denis Cortellini e Pietro Sputore per il Senato della Repubblica. "Chiunque verrà scelto dai cittadini, noi l'appoggeremo", dice Gallo. "Se sarà uno di Vasto, ne saremo contenti. Quanto sono diverse le nostre parlamentarie rispetto alle primarie del centrosinistra? Il centrosinistra ha scelto il leader, parola che non ci piace. Noi scegliamo le persone che si candideranno al Parlamento. A differenza dei partiti, in cui sono le segreterie a decidere".

I candidati sansalvesi sono Marco Sabatini e Silverio Marzocchetti.

Si vota da oggi (dalle 10 alle 17), domani (10-21), mercoledì (10-17) e giovedì (10-20).

Dal blog di Beppe Grillo - "1.400 candidati parteciperanno alle elezioni on line del MoVimento 5 Stelle.Tutti coloro che hanno accettato la candidatura si sono in precedenza presentati alle elezioni comunali o regionali per il M5S, non hanno precedenti penali, non sono in carica come sindaci o consiglieri, non hanno fatto due mandati. Può votare chi è iscritto al M5S al 30/9/2012 e ha inviato i suoi documenti di identità digitalizzati.

Ogni votante ha a sua disposizione tre preferenze da attribuire a candidati della sua circoscrizione elettorale, al cui elenco viene indirizzato al momento del voto. Il voto non costerà nulla. Il M5S è un movimento no profit. Ogni candidato dispone di una pagina elettorale con le informazioni anagrafiche, il curriculum e una sua presentazione che può essere consultata prima delle votazioni che si terranno da lunedì 3/12/12 a giovedì 6/12/12 dalle 10.00 alle 17.00 di ogni giorno. Non sono primarie con leader (che brutta parola...) di cartapesta, ma parlamentarie con cui si comporranno le liste elettorali di tutta Italia senza l'intermediazione dei partiti.

Non ci saranno nominati in Parlamento, ma cittadini che possono entrare come portavoce nella macchina dello Stato per renderla trasparente e democratica. Il percorso per arrivare al voto on line è stato complesso, può essere che ci siano stati degli errori, che qualcuno per i motivi più diversi non sia riuscito a candidarsi o che si sia candidato senza averne i requisiti, in questo ultimo caso vi prego di segnalarlo. Quando, circa un mese fa, annunciai le parlamentarie del M5S, vi chiesi di darmi una mano, ve lo chiedo ancora oggi. Senza soldi, senza media, con contro l'intero Sistema e i suoi cani da guardia, siamo arrivati fino a qui, ma senza il vostro supporto e il vostro calore, non potremmo proseguire, né andare da nessuna parte. Che io sappia è la prima volta al mondo che un movimento, sulla carta il secondo italiano, sceglie i suoi parlamentari on line senza alcun filtro. Si sono candidati operai, casalinghe, professionisti, disoccupati, piccoli imprenditori, precari, impiegati statali, studenti. La vera anima del Paese. Cittadini, non onorevoli!

Incensurati, non condannati! Persone animate da spirito di servizio, non politici di carriera! Cittadini che rinunceranno a gran parte dello stipendio e alla buonuscita per il reinserimento nella società (!?), che pubblicheranno on line tutte le spese che sosterranno. Il M5S lascerà allo Stato i rimborsi elettorali per un valore (con le attuali proiezioni) di circa 100 milioni di euro. Qualche partito si unisce al club? Ci vediamo in Parlamento, sarà un piacere".