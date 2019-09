Cambia la guida tecnica, cambia il modulo ma non cambia la musica per il Pescara. Anche ieri al San Paolo un'altra batosta, 1-5 contro un Napoli lanciatissimo alla rincorsa della vetta occupata ancora dalla Juventus. Unica attenuante la giusta protesta per il rigore che ha portato la truppa di Mazzarri sul 3-1, con conseguente espulsione di Bocchetti: esagerate entrambe le decisioni adottate da Peruzzo di Schio. Da lì in poi tutto facile per il Napoli, che ha arrotondato il punteggio con Cavani e Inler. Ma il copione era parso chiaro a tutti già ad inizio gara: al 10' Inler insaccava nel sette dal limite dell'area, al 15' Hamsik raddoppiava con un‘azione personale fin troppo facilitata dagli inermi Bocchetti e Terlizzi. Due a zero dopo un quarto d'ora, e i tifosi napoletani già pregustavano una nuova goleada ai malcapitati abruzzesi dopo il 6-0 del 1987 e l'8-2 dell'anno successivo. Solo un lampo di Bjarnason permetteva al Pescara di rientrare in partita, e durante la prima frazione il team di Bergodi non lasciava a desiderare, tentando di imbastire trame pericolose alla ricerca del clamoroso pareggio. Ma l'episodio del rigore azzoppava definitivamente i biancazzurri. Sul piano caratteriale si nota qualcosa in più, una squadra - quella pescarese - quantomeno più aggressiva che in passato. Ma è proprio per questo che sorge una domanda impietosa: l'organico è di sufficiente valore per raggiungere la salvezza? Una domanda che potrà trovare risposte più precise contro avversari di caratura inferiore rispetto al fortissimo Napoli: già l'impegno casalingo contro il Genoa, inopinatamente invischiato nella lotta per non retrocedere, si rivelerà un crocevia non di poco conto per il Pescara. Servono punti, e a Gennaio servirà anche qualche elemento di razza.



Ennesimo pari e appuntamento con la vittoria interna ancora rimandato per la Virtus Lanciano, che deve anzi ringraziare Falcone e Falcinelli se oggi si ritrova con un punticino in più in classifica. Il Cesena infatti conduceva la sfida per 3-1 e sembrava essere in grado di condurla in porto, ma non aveva fatto i conti con la Virtus, che avrà sì parecchie difficoltà ma - escluse un paio di prestazioni da dimenticare - non ha mai mollato un centimetro ai suoi avversari, distinguendosi per grinta e voglia di lottare. Un secondo tempo davvero di buon auspicio per i rossoneri, che meritano ampiamente il pareggio (e nel complesso della gara anche qualcosa in più) ma Gautieri dovrà lavorare sulla solidità difensiva: su tre occasioni costruite dagli ospiti Leali è dovuto sempre capitolare. Il Cesena resta comunque a due soli punti di distanza, uno in meno del Crotone, prossimo avversario della Virtus.



In Seconda Divisione girone B terza vittoria consecutiva per L'Aquila Calcio: 2-0 a Gavorrano con le reti di Infantino e Rapisarda, primo posto ormai a soli due punti. Rossoblu in grande crescita fisica e mentale, e non si può non attribuire buona parte del merito a Maurizio Ianni, subentrato da qualche settimana a Graziani. Si entra a capofitto in clima "derby del Gran Sasso", dato che nella prossima giornata il posticipo del Lunedì vedrà di scena al Fattori gli aquilani e quel Teramo beffato ieri in casa dal Campobasso (1-1, Coletti per i biancorossi): Cappellacci furioso per l'occasione sprecata con troppa superficialità. Ride invece il Chieti, che "espugna" il suo campo dopo tre sconfitte interne consecutive: 2-1 al Borgo a Buggiano, decisivo Gandelli nel finale. I neroverdi salgono al sesto posto e tornano a respirare profumo di playoff.



Quattordicesima di andata in Serie D. Prosegue la veemente risalita del Celano di Morgante, che fa suo il derby con l'Amiternina rifilandole due reti sul suo terreno: Valdes e Lazzarini firmano l'exploit dei marsicani. Ancora sconfitto il San Nicolò (0-1 contro l'Ancona), mestamente ultimo in coabitazione con il Città di Marino spazzato via dalla Samb (6-1): aria di rivoluzione tra i teramani. Crisi profonda per l'Angolana, non basta una buona prestazione per arginare la Maceratese: i marchigiani passano 3-1 a Città Sant'Angelo, ininfluente la marcatura nerazzurra di Ferraresi. Continua a stupire il Termoli, che va a vincere anche a Recanati per tre reti a due: è ora terzo, a due punti dalla capolista San Cesareo.



Colpi di scena continui nel girone B di Prima Categoria, un girone che continua a regalare emozioni. Il big match se lo aggiudica il Fossacesia, che sconfigge 2-0 la Casolana: ne approfitta il Borrello, 2-1 al Casalbordino e vetta prontamente riconquistata. Le due "Real", San Salvo e Tigre Vasto, si spartiscono la posta: 1-1, a Cau risponde per i vastesi Ferrazzo. Non può nulla il Quadri a Monteodorisio (1-4), aumenta il distacco dal Fara che pareggia 1-1 con il Castelfrentano. Vittorie interne per Orsogna e Real San Giacomo, mentre lo Scerni è "corsaro" sul campo del Celenza (2-0): per gli scernesi punti importanti in chiave salvezza.



In Seconda Categoria girone H l'Incoronata Vasto fa del suo meglio, ma non riesce ad arrestare la corsa dello Sporting San Salvo: termina 1-0 per i sansalvesi, a +9 dal Roccaspinalveti che ha regolato per tre reti ad una tra le proprie mura il Fresa. Pareggio 1-1 come da pronostico per Cupello United e Montazzoli, si inserisce il Furci che batte 1-0 il Fossacesia 90. Il Torrebruna continua la sua rimonta sconfiggendo anche il Gissi per 2-1, segnali di vita dallo Sporting Pollutri che strappa un buon pari a San Buono (2-2). Pirotecnica la gara tra Montalfano e Mario Turdò, la spuntano i locali (4-3).



C'era grande attesa in Terza Categoria Vasto per il match tra le prime due, Valle Treste Liscia e Casalanguida: le due formazioni pareggiano 1-1, i lisciani mantengono la vetta con due lunghezze di vantaggio proprio sul Casalanguida, raggiunto però dal Real Montalfano che passeggia 5-1 contro il Guilmi. Virtus e Lentella si aggiudicano le sfide casalinghe con le ultime due della graduatoria, Real Alto Vastese e Dinamo Roccaspinalveti. Importanti vittorie esterne per il Carpineto Sinello (2-0 alla Casalese) e per i Lupi Marini (4-3 a Carunchio).



Negli Allievi Regionali l'attesissimo confronto disputatosi alla 167 tra Virtus Vasto e Poggio degli Ulivi è terminato 1-1: al vantaggio ospite di D'Anteo ha replicato nella seconda frazione Ciancaglini con un perfetto colpo di testa. Pareggio sostanzialmente giusto e distacco tra le due compagini che resta di 4 punti, con una gara in meno per i ragazzi di mister Acquarola. Bella affermazione per la Bacigalupo che batte a domicilio la Fater Angelini per 2-1 dopo essere passata in svantaggio: decisiva una doppietta di Ciccotosto nel finale, tre punti molto pesanti che proiettano i "Lupi" in una rassicurante posizione di metà classifica. Nei Giovanissimi la Virtus Vasto cade a Montesilvano contro l'Acqua e Sapone (1-3), unica nota positiva la bella punizione messa a segno da Napolitano che pareggiava momentaneamente il conto dei gol. Un risultato negativo per i virtussini contro una diretta concorrente, già in casa contro la Flacco Porto bisognerà recuperare la concentrazione giusta. 5-0 in scioltezza (il secondo consecutivo) per la Bacigalupo ai danni dello Sporting Casoli: le firme sono di Natalini (doppietta), Pianese, Libero e Ciafardini. Dieci reti in due partite per smentire l'accusa di scarsa concretezza: la vetta resta a tre punti, nel prossimo turno trasferta non particolarmente semplice a Loreto Aprutino.



Roberto Naccarella