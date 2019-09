Un estintore svuotato per sporcare tutto: a terra, su panche, espositori e oggetti esposti. La sala video e gli altri igloo della tensostruttura usati come se fossero dei bagni. Il PalaComieco come una latrina. E' accaduto stanotte in pieno centro di Vasto, davanti a Palazzo D'Avalos, dove gli ignoti sono entrati nella struttura itinerante inaugurata in settimana e l'hanno trasformata in un bivacco.

E' stato il personale del Bar Mirò a segnalare alla guardia giurata in servizio in piazza Pudente la presenza di persone dentro il gonfiabile. Quattro ragazzini che il vigilante ha fatto uscire.

"La vigilanza privata mi ha svegliato alle 2.20 per lanciare l'allarme. Sono arrivato qui è ho trovato lo schifo", afferma allargando le braccia il responsabile del PalaComieco. "Abbiamo appena finito di pulire. Era un porcile: hanno scaricato un estintore, urinato dentro il terzo padiglione, lasciato a terra bottiglie di birra. Poi hanno preso un pennarello che diamo ai bambini delle scuole e hanno anche lasciato delle scritte all'uscita".

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di piazza Dalla Chiesa. Nelle indagini molto probabilmente non serviranno le telecamere della videosorveglianza privata di piazza Pudente: i vandali, infatti, sono entrati dall'ingresso più nascosto, quello sul lato di via Giosia.

Cos'è il PalaComieco - E' stato inaugurato questa mattina in piazza Pudente il PalaComieco, la struttura itinerante che porta in piazza il ciclo del riciclo del cartone. Ad organizzare l'evento è la Comieco (Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi), in collaborazione con il Comune e Pulchra ambiente, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti in città.

All'interno dei tre igloo che compongono la tensostruttura è stato riprodotto tutto il percorso del riciclo della carta. L'obiettivo, durante questi giorni, è sensibilizzare i cittadini, e in particolare le scolaresche, alla corretta differenziazione dei rifiuti.

Roberto Di Molfetta, responsabile dell'Area riciclo e recupero della Comieco, ha spiegato agli studenti presenti come "il nostro PalaComieco gira tutta l'Italia. In particolare andiamo nelle città dove stanno partendo con la raccolta differenziata o in quelle dove ci sono dei buoni risultati. Devo dire che a Vasto siete bravi nella raccolta della carta".

Anche gli amministratori cittadini, dopo il classico taglio del nastro, hanno svolto il percorso di "riciclo", ascoltando la spiegazione dei giovani che guideranno i visitatori in questi giorni. "Con i risultati ottenuti con la raccolta della carta - ha spiegato l'assessore all'ambiente Anna Suriani - speriamo che i cittadini mostrino maggiore sensibilità nella differenziata. Invito tutti a venire a visitare la struttura, così da poter toccare con mano i ciclo che dalla carta recuperata con la raccolta si ottiene altra carta da utilizzare".