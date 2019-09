Sel e Psi col segretario del Pd:

Sel sostiene Pier Luigi Bersani. Dopo l'indicazione data a Vendola a livello nazionale, anche il coordinatore provinciale, Alessandro Cianci, invita gli elettori a scegliere il leader del Pd.

"I militanti di Sinistra Ecologia e Libertà ed i volontari dei comitati per Nichi saranno in prima linea domenica 2 dicembre per garantire il funzionamento della macchina organizzativa delle primarie e soprattutto il rispetto delle regole stabilite.

Domenica non si sceglie il leader della sinistra che per noi è e rimane Nichi Vendola, ma la persona più adatta a guidare il centrosinistra e soprattutto a guidare il Paese nel peggior momento della propria storia recente.

Per vicinanza di idee, per capacità amministrative dimostrate nel passato e per la sua visione che si rifà alla tradizione del socialismo europeo, crediamo che Pier Luigi Bersani sia la persona più adatta a guidare il paese. Matteo Renzi pone una questione vera nel chiedere il ricambio della classe dirigente ma la sua prospettiva economica e sociale somiglia troppo alle idee della sinistra liberista degli anni Novanta che hanno, di fatto, distrutto la sinistra in Europa e lasciato che la destra si affermasse fino a portarci all’attuale disastro economico.

Per questi motivi andremo a votare con piacere e voteremo per Pier Luigi Bersani con grande senso di responsabilità".