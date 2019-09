Ore 21.30 Gli altri Comuni del Vastese. Carpineto Sinello 57 Bersani, 7 Renzi. Casalanguida 29 Bersani, 14 Renzi. Casalbordino 107 Bersani, 79 Renzi. Celenza 30 Bersani, 11 Renzi. Cupello 273 Bersani, 149 Renzi. Dogliola 17 Bersani, 9 Renzi. Fresagrandinaria 71 Bersani, 20 Renzi. Gissi 87 Bersani, 12 Renzi. Lentella 100 Bersani, 19 Renzi. Monteodorisio 74 Bersani, 32 Renzi. Palmoli 46 Bersani, 8 Renzi. Pollutri 37 Bersani, 38 Renzi. San Buono 30 Bersani, 11 Renzi. Schiavi D'Abruzzo Bersani 70, Renzi 9. Torrebruna 18 Bersani, 25 Renzi. Tufillo 9 Bersani, 19 Renzi. Villalfonsina 34 Bersani, 11 Renzi. Totale: Bersani 1.189, Renzi 500.

Ore 21.18 Finale San Salvo, Bersani 396, Renzi 380, schede nulle 5, schede bianche 3.

Ore 21.14 Antonio Del Casale: "Grande affermazione di Bersani a Vasto e in tutto il paese. Bersani unisce". Domenico Molino: "Era una partita difficile, il 40% di Vasto è un ottimo risultato e conferma la bontà del progetto di cambiamento".

Ore 21.06 Definitivi Vasto, Bersani 862, Renzi 566, schede bianche 5, schede nulle 3. Votanti 1.446.

Ore 21.04 Testa a testa a San Salvo.

Ore 20.57 Dati ufficiali Scerni: votanti 127, Bersani 100, Renzi 27.

Ore 20.53 Bersani 61%, Renzi 39%.

Ore 20.46 Definitivo seggio 1: Bersani 373, Renzi 234.

Riepilogo: Bersani 874, Renzi 608, schede nulle 5, schede bianche 3.

A questi dati vanno aggiunte 50 schede che il comitato sta riconteggiando per via di un errore.

Ore 20.40 Definitivo seggio 2: Bersani 214, Renzi 169.

Riepilogo: Bersani 839, Renzi 533.

Ore 20.34 A Vasto Bersani verso una larga vittoria: 516 voti contro 367 di Renzi fino a questo momento.

Ore 20.27 Seggio 1: Bersani 135, Renzi 92, seggio 2: Bersani 132, Renzi 113, seggio 3: Bersani 136, Renzi 76.

Ore 20.20 Monteodorisio, votanti 106, Bersani 74, Renzi 32. A San Salvo Bersani 110, Renzi 118.

Ore 20.10 Dato definitivo: 1.439 votanti. Seggio 1: 609, seggio 2: 384, seggio 3: 446. Bersani davanti con oltre il 60% dei voti in tutti i 3 seggi.

Ore 19.30 - A Vasto hanno votato 1.416 persone. A San Salvo sono stati 780 i votanti.

Ore 19.20 - Oltre 30 persone si sono presentate al seggio con la mail di risposta del sito www.domenicavoto.it, non avevano votato al primo turno e non sono state ammesse al voto di oggi per via delle regole. In seguito a questa decisione non sono mancate le polemiche.

Ore 19.15 - Affuenza al voto negli altri Comuni: San Salvo 700 (901 al primo turno), Cupello 400 (450 al primo turno)

Ore 19.00 - 1.330 votanti. Seggio 1: 539, seggio 2: 360, seggio 3: 411.



Ore 18.00 - Al PalaBcc hanno votato 1.198 persone. Seggio 1: 507, seggio 2: 318, seggio 3: 373.



Ore 16.30 - Si continua a votare a Vasto. Seggio 1: 406, seggio 2: 265, seggio 3: 305. Totale 976

Ore 15.30 - Il dato delle 15 evidenzia a Vasto un netto calo dell'affluenza: 850 votanti. Domenica scorsa, in occasione del primo turno delle primarie nazionali di centrosinistra, già alle 14 si era superata la soglia dei 1200 voti.

Ore 15.25 - "Aspettiamo il termine delle operazioni di voto e ci giochiamo questa partita serenamente", dichiara Domenico Molino del comitato Renzi.

Ore 15.20 - "Il ballottaggio si sta svolgendo nella massima serenità". Fino ad ora niente intoppi, né contestazioni. Lo afferma Antonio Del Casale del comitato Bersani.

Ore 15.20 - "Qui hanno votato 45 persone", dice Ernesto Sciascia, sindaco di Monteodorisio, dove al primo turno si erano recati al gazebo del centrosinistra 113 elettori. "Penso che stavolta ne arriverà qualcuno in meno".

Ore 15 - L'affluenza alle urne procede a rilento. Alle 14.30 hanno votato poco più di 800 persone.

Ore 14.45 - Affluenza in leggero calo anche a San Salvo: una cinquantina di elettori meno al termine della mattinata.

Ore 13.10 - "Gli elettori di Vendola stanno tornando a votare", sostiene Alessandro Cianci, coordinatore provinciale di Sel.

Ore 13 - Sono 719 i vastesi che si sono recati al palazzetto per votare. Circa 300 in meno del primo turno

Ore 12.10 - A mezzogiorno sono 533 i vastesi che si sono recati ai seggi del PalaBcc per votare al ballottaggio delle primerie con cui il centrosinistra sceglie oggi il candidato premier tra Pier Luigi Bersani e Matteo Renzi. Affulenza in calo: domenica scorsa, alla stessa ora, avevano votato oltre 700 persone.

Ore 11.05 - Nelle prime tre ore di voto affluenza in calo a Vasto nel ballottaggio delle primarie di centrosinistra. Alle 11 hanno votato ai seggi del PalaBcc 321 persone. Se questo trend dovesse essere confermato, non si raggiungerebbero i risultati mattutini del primo turno: una settimana fa si erano recati alle urne 700 elettori a mezzogiorno e alle 13 si era superata quota mille.

Si vota - Urne aperte. E' il giorno della scelta decisiva. In tutta Italia ai gazebo del centrosinistra si vota per decidere il candidato premier. Dopo la scrematura del primo turno, sono rimasti in lizza i più forti, entrambi del Pd: Pier Luigi Bersani (44% nazionale, 39% a Vasto) e Matteo Renzi (35% nazionale, 33 a Vasto). A Vasto il numero massimo di votanti sarà 1725: 1723 del primo turno, più i 2 ritardatari ammessi dalla segreteria provinciale. E' caccia ai 432 voti ottenuti in città da Vendola, che ha indicato ai suoi elettori di votare Bersani. Ma nel segreto delle cabine elettorali può succedere di tutto.

Vigilia di polemiche - Tensioni alla vigilia del voto per le primarie del centrosinistra. La polemica tra i sostenitori di Bersani e quelli di Renzi ruota attorno ai nuovi elettori: alle persone, cioè, che non hanno votato al primo turno di domenica scorsa e hanno chiesto di farlo domani, nel ballottaggio in cui i simpatizzanti del centrosinistra sceglieranno tra il segretario del Pd e il sindaco di Firenze il candidato premier per le elezioni 2013.

A decidere sull'ammissibilità delle domande è stata la commissione provinciale, che si è riunita oggi a Chieti ed è composta da tre membri: Camillo Di Giuseppe (Pd), Valfrido Adorante (Sel) e Tiziano Vicoli (Psi). Con i rappresentanti dei due comitati (Chiara Zappalorto e Antonio Del Casale per Bersani, Alessandro Marzoli e Domenico Molino per Renzi) si è discusso delle 216 domande di ammissione al voto presentate in tutta la provincia. Poche. In media, poco più di 2 per ognuno dei 104 comuni.

A Vasto sono state ammesse solo 2 persone che sommate ai 1723 votanti della prima tornata, fanno salire il numero complessivo a 1725. Una persona ripescata a Casalbordino. "Si tratta di cittadini che hanno avuto problemi di salute. Hanno dimostrato di aver avuto necessità di cure mediche", spiega Molino, che poi polemizza: "La commissione di Chieti è stata la più severa, applicando le regole in modo restrittivo. Su 216 richieste, ne sono state accettate solo 16. Eppure dalle domande si evinceva l'impossibilità di recarsi alle urne in occasione del primo turno. Quelle 216 persone non avrebbero alterato l'esito del voto, cui una settimana fa hanno partecipato oltre 16mila cittadini in tutta la provincia. Penso che in Italia non abbia precedenti il negare una richiesta legittima di partecipazione alle primarie".

"In alcuni casi erano state addotte motivazioni pretestuose", ribatte Del Casale. "Inoltre, a livello nazionale i comitati Renzi hanno ingenerato confusione negli elettori, aprendo un sito internet, www.domenicavoto.it, che risponde automaticamente a ogni richiesta con una mail in cui si ammette chiunque a votare. In realtà, solo le commissioni provinciali possono esprimersi su queste richieste. Domani anche a Vasto avremo persone che si presenteranno ai seggi del PalaBcc pur non avendo diritto al voto in questo ballottaggio".

Molino controreplica: "Domenicavoto.it è uno strumento utile di partecipazione. Nel rispetto delle regole, riteniamo che la partecipazione sia fondamentale. Negare questa possibilità ai cittadini è controproducente per il centrosinistra".

Michele D'Annunzio - Giuseppe Ritucci - Giuseppe Mancini