Paolo Marino e Raimondo Pascale fanno endorsement a favore di Matteo Renzi. Annunciano il loro sostegno al ballottaggio con un comunicato diffuso alla vigilia del voto di oggi: A poche ore dal ballottaggio e dopo mesi di confronto serio sui problemi veri del nostro Paese per prima cosa vogliamo dire che siamo convinti che sia questo il modo di affrontare le competizioni elettorali e che è auspicabile che diventi una regola per tutti i partiti politici.

Negli ultimi mesi ci siamo chiesti quale scelta poteva essere la migliore da effettuare e con il passare dei giorni, anche con un certa apprensione, abbiamo deciso di sostenere soprattutto il significato della candidatura Renzi. Riteniamo necessario ed ineludibile un profondo rinnovo di una classe dirigente che ai fini della sua autoconservazione fa della deroga una regola.

Bisogna rinnovare chi in questo ultimo anno non è riuscito a cogliere il principale obiettivo: quello di cambiare una legge elettorale che consente un Parlamento di nominati. Classe politica che, continua a “pontificare” su quanto non è stato fatto dall'ultimo governo e su quello che si poteva fare e che, quando ha avuto la possibilità, non è riuscita (o non ha voluto) incidere profondamente nel campo delle riforme.

Pensiamo pure che in questo particolare momento oltre a dire cose con “profumo di sinistra” è necessario trovare un giusto equilibrio con posizioni più liberali e di chi aspira a rappresentare anche elettori che non si sentono eredi della tradizione di sinistra.

Dobbiamo attrarre quell'elettorato cosiddetto moderato deluso dai risultati del centrodestra e chi ha preferito astenersi. Bisogna parlare direttamente, e non per interposti politici, a questa parte di elettorato, specie ora che si paventa il ritorno del Dinosauro o peggio Tirannosauro. Obbligatorio, per il bene del Paese, intercettare anche quell'elettorato che si sta orientando verso movimenti di protesta che non hanno possibilità di garantire una proposta compiuta ed unitaria.

Ultimo, ma non ultimo, non ci sono mai piaciuti i seggi presidiati, ieri come oggi.

Queste alcune delle ragioni che ci inducono a votare Renzi".