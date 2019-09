La Vastese vince 3-1 all'Aragona contro l'Acqua&Sapone, formazione di Montesilvano terza in classifica e resta al comando del campionato con un punto in più della Virtus Ortona vittoriosa 4-1 sulla Spal Lanciano nell'anticipo di sabato. La squadra di Vecchiotti, che giocava conoscendo il risultato dell'inseguitrice, ha dato prova di maturità, non lasciandosi intimorire dal momentaneo sorpasso. Le reti portano le firme di Aquino, doppietta per lui, e del giovane Di Laudo, al primo gol in assoluto con la maglia biancorossa. Aquino arriva a quota 10 gol in 10 partite, con 4 dopiette segnate tutte in casa. La marcatura degli ospiti, allenati dal vastese Giuseppe Naccarella, è scaturita da un tiro di Di Paolo, deviato da Baldini. Prima dell'inizio della gara è stato fatto ascoltare ai tifosi presenti allo stadio, ancora in numero esiguo, il nuovo inno della Vastese scritto da Giuseppe Cianfagna.

La cronaca. La formazione scelta da Vecchiotti è quella tipo, torna dal primo minuto Della Penna per Sputore, negli ospiti è squalificato l'attaccante Del Gallo, autore di 9 reti in campionato. Primo tempo abbastanza noioso fino alla rete del vantaggio, da segnalare un tiro di Della Penna che finisce fuori al 19' e un colpo di testa di Aquino su cross dalla destra di Avantaggiato che non impensierisce gli avversari. Al 34' protagonista ancora Aquino che su passaggio di Luongo non sfrutta una buona occasione davanti a Zizzi, bravo a neutralizzare con prontezza il tentativo dell'attaccante. Passa solo un minuto e Aquino si fa perdonare, dalla sinistra Soria mette in mezzo per il bomber napoletano, che insacca la rete del vantaggio. Al 37' si vede l'Acqua&Sapone con un tiro di Di Lorito che finisce di poco alto, mentre al 38' la botta di Di Paolo viene mandata da Marconato sopra la traversa. In chiusura della prima frazione di gioco bella triangolazione Avantaggiato-Della Penna con la sfera torna tra i piedi del centrocampista che ci prova, ma manda alla destra di Zizzi.

Nella ripresa è subito Soria a cercare il gol del raddoppio, al 5' avanza dalla sinistra, preferisce tirare, ma la palla si perde sul fondo. Ci pensa di nuovo Aquino a metterla dentro, al 7' quando dalla destra arriva fino al limte dell'area a lascia partire un tiro non imprendibile che si insacca. L'Acqua&Sapone prova a reagire, al 15' ci prova Scioletti, ma è la Vastese a creare le azioni più pericolose, al 20' Soria servito da Aquino si ritrova a tu per tu con Zizzi, tenta il pallonetto per scavalcare l'estremo difensore, ma la sfera finisce sulla parte alta della traversa. Al 24' tira Avantaggiato, alla ricerca del suo primo gol stagionale, ma non c'è niente da fare, al 38' Aquino manda alto, un minuto dopo gli ospiti accorciano, Di Palo dalla destra entra in area, il suo tiro viene deviato da Baldini e si deposita in rete. La partita, anche se a pochi minuti dal termine è riaperta, ma nel primo minuto di recupero un bel cross dalla sinistra di Alberico, entrato al posto di Soria, viene sfruttato al meglio dal giovane Di Laudo, subentrato a Della Penna, che mette la firma sul definitivo 3-1, suo primo gol con la Vastese. La prossima partita è in programma domenica 9 dicembre a Cupello contro la Virtus, sarà assente Irmici che dopo l'ammonizione di oggi verrà squalificato. Probabile che in quella partita si veda già in campo qualche nuovo acquisto, da domani infatti il mercato sarà ufficialmente aperto.



Tabellino

Vastese-Acqua&Sapone 3-1 (1-0)



Reti: 35' e 7' st Aquino (V), 39' st Baldini (V) autogol, 46' st Di Laudo (V)



Vastese: Marconato, La Guardia (24' st Napolitano), Piermattei, Luongo, Irmici, Baldini, Della Penna (24' st Di Laudo), Avantaggiato, Aquino, Soria (32' st Alberico), Di Santo. A disposizione Garibaldi, Sputore, Triglione, Antonino. Allenatore Massimo Vecchiotti

Acqua&Sapone: Zizzi, Argento, Di Biase, Gaudiello (13' st Ciovacco), Di Lorito, Cotignoli (22' st Di Biagio), Del Papa, Corti, Scioletti, Di Paolo, Paolini (6' st N'Diaye). A disposizione Di Giovanni, Sarr, Filosofi, Cogliandro. Allenatore Giuseppe Naccarella.

Arbitro: De Remigis di Teramo, assistenti Iannurato di Lanciano e Imbastaro di Lanciano.

Ammoniti: Irmici (V), Di Santo (V), Corti (A)

I risultati. Amatori Passo Cordone-Torrese 2-3, Castiglione Valfino-Vis Ripa 0-2, Flacco Porto-Lauretum 3-0, Folgore Sambuceto-Val di Sangro 2-3, Moscufo-Virtus Cupello 3-1, Penne-Caldari 3-0, Tre Ville-Sambuceto San Paolo 3-2, Vastese-Acqua&Sapone 3-1, Virtus Ortona-Spal Lanciano 4-1.

La classifica. Vastese 34, Virtus Ortona 33, Acqua&Sapone 29, Amatori Passo Cordone 26, Sambuceto San Paolo 25, Moscufo e Virtus Cupello 24, Lauretum e Val di Sangro 23, Vis Ripa 22, Folgore Sambuceto 20, Castiglione Valfino e Torrese 19, Tre Ville 16, Penne 14, Flacco Porto Pescara 13, Spal Lanciano 6, Caldari 0.

Prossimo turno, 9 dicembre ore 14.30. Acqua&Sapone-Virtus Ortona, Caldari-Castiglione Valfino, Lauretum-Spal Lanciano, Penne-Amatori Passo Cordone, Sambuceto San Paolo-Folgore Sambuceto, Torrese-Tre Ville, Val di Sangro-Flacco Porto Pescara, Virtus Cupello-Vastese, Vis Ripa-Moscufo.