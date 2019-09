Con l'ultima tappa a Castelnuovo Vomano si è conclusa la lunga avventura 2012 del circuito regionale Fidal denominato Coppa Abruzzo, circuito podistico nel quale la Podistica San Salvo ha recitato un ruolo importante. Infatti, dopo il terzo posto nella passata edizione, quest'anno la formazione guidata dal presidente Michele Colamarino è riuscita a trionfare in questa kermesse regionale, nella speciale classifica a squadre, dopo aver inanellato una serie impressionante di vittorie nelle 16 tappe disputate nelle varie cittadine abruzzesi

È questa la seconda vittoria conseguita dal sodalizio sponsorizzato dalla Pasquarelli auto,dopo la vittoria nella scorsa stagione nell'altro circuito abruzzese denominato Corriadriatico.



La squadra sansalvese è sempre stata presente in tutte le tappe del circuito, organizzandone anche una (la 7ª si è disputata a San Salvo con il Memorial "Dino Potalivo"), da primavera, con la Maratona di Martinsicuro, all'autunno inoltrato a Castelnuovo Vomano, dove gli atleti sansalvesi hanno matematicamente conquistato la vittoria finale battendo squadre blasonate quali il G. P. Amatori Teramo, giunto secondo e la Filippide Montesilvano, che si è piazzata sul gradino più basso del podio, dinanzi all'Atletica Abruzzo Aquila e i Runners Chieti.



A livello individuale, nella sezione femminile, nelle rispe ttive categorie, c'è stata la vittoria di Daniela Carissimo, mentre al secondo posto si è classificata l'esordiente Grazia Evangelista, e le ormai esperte Nubia Stella e Maria Brindisi. Chiudono la brillante performance femminile della Podistica San Salvo il terzo posto dell'altra esordiente Julia Mariani (che promette sicuramente bene per la prossima stagione) ed il quinto posto di Antonella Sanese.



In campo maschile solita vittoria (ormai non se ne contano più) della locomotiva umana sansalvese Nicola Manes e del bravissimo Vincenzo Del Villano, sempre nelle rispettive categorie; al secondo posto l'infaticabile Massimo Miri ed il giovane promettente Paolo Manarino e al terzo, quarto e quinto posto rispettivamente Generoso Leonzio, Antonio Donatelli, Luigi Zinni, Sandro Palombo e Davide Criti.



L'appuntamento è per domenica prossima nella gara podistica di Termoli dove si assegnerà il titolo 2012 del Coarriadriatico.



Il portavoce della Podistica San Salvo