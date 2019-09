Il Vasto Marina è impegnato nel pomeriggio in trasferta contro il Civitella Roveto, squadra terza in classifica insieme al Montorio 88, con 27 punti. I vastesi, dopo il pareggio interno a reti inviolate della scorsa settimana, avranno davanti un avversario difficile, che punterà alla vittoria per proseguire la propria marcia nelle parti alte della graduatoria.

Ad arbitrare l'incontro, valido per il sedicesimo turno del campionato di Eccellenza abruzzese, sarà il signor Ermanno Feliciani di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Cassisa e Saluppo dell’Aquila.