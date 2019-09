La formazione dei Vigili del Fuoco di Vasto ha vinto il Torneo Interforze di calcio a 5, Torneo Santa Barbara - Memorial Michele La Verghetta. I pompieri hanno avuto la meglio in finale sulla formazione degli Avvocati, battuti con il punteggio di 4-2. Terzo posto per la Polizia Urbana che ha vinto la finale di consolazione contro la Guardia di Finanza 9-5. Premiato anche Della Contrada della Polizia Penitenziaria come capocannoniere del torneo, per lui 9 gol realizzati in 3 partite.

La manifestazione, che si è svolta nel palazzetto dello sport di Cupello, era iniziata il 30 ottobre ed è durata un mese, organizzata dall'Associazione Vigili del Fuoco in congedo onlus di Vasto, in collaborazione con la Guardia di Finanza e l’Associazione Turistica Culturale Sportiva Italiana, sotto l’egida degli Enti di promozione sportiva Opes, Organizzazione per l’Educazione allo Sport e Sportnazionale.



Hanno partecipato al torneo Polizia Urbana, Carabinieri Vasto e Cupello, Capitaneria di Porto, Avvocati, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria Vasto, Vigili del Fuoco e l'Associazione Nuova Iniziativa dell’Asl Vasto.

Al termine della finale hanno le squadre sono state premiate da Paolo Caldarelli, presidente regionale dell’Opes, Antonio Ottaviano, presidente dell’Associazione Vigili del Fuoco in congedo onlus, Vincenzo Sputore, assessore allo Sport del Comune di Vasto e Michele Ciffolilli, presidente della Virtus Cupello.