Le polemiche della vigilia covano ancora sotto la cenere. La questione ruota attorno ai cosiddetti elettori ritardatari: non hanno votato al primo turno, ma vorrebbero recarsi alle urne al ballottaggio.

Sulle oltre 100mila persone che hanno chiesto in tutta Italia di essere ammesse al secondo turno, i comitati elettorali provinciali ne hanno ripescate solo 7094. Sedici in provincia di Chieti (su 216 domande), 2 soli a Vasto. I sostenitori dei due candidati fino a ieri hanno polemizzato sul sito dei renziani, www.domenicavoto.it, che invita i ritardatari ad andare ugualmente ai seggi.

Un vastese, Alfonso Berardi, dice a ZonaLocale: "Questa è la risposta alla mail inviata da mia madre, che vorrebbe votare:

Carissimo,

lei è uno dei 128.733 cittadini che attraverso il sito www.domenicavoto.it ha espresso la volontà di partecipare a questa occasione di rinnovamento dell’Italia con lo strumento delle primarie. La sua domanda di partecipazione al ballottaggio, che si tiene domenica 2 dicembre dalle ore 8 alle ore 20, è perfettamente coerente con le regole che il centrosinistra si è dato. Trova qui il link al regolamento e soprattutto trova qui il video dell’intervista che il professor Luigi Berlinguer, presidente del collegio dei garanti, ha rilasciato domenica 25 novembre a YoudemTv (la televisione ufficiale del Pd).



Per paura, e solo per paura, alcuni coordinamenti provinciali vogliono bloccare le iscrizioni, ma è un suo diritto partecipare al ballottaggio. La invitiamo quindi a recarsi al seggio con l’email stampata e chiedere di votare. Qui trova il suo seggio dove potersi recare. Le ricordo che ci vuole: documento d’identità, tessera elettorale e qualche minuto di pazienza per le code".