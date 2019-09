Si chiama "Anche il sole racconta storie d'amore - dieci anni dopo" il nuovo libro di favole per bambini scritto da Domenico Di Stefano. Un libro pronto da tempo e per cui l'autore ha scelto "il momento giusto" per la sua pubblicazione. A presentare il libro di favole, la cui prefazione è stata scritta da Dacia Maraini e la postfazione da Monsignor Pietro Santoro, sarà lo stesso Di Stefano, insieme ad ospiti d'eccezione.

Infatti, oggi pomeriggio, alle 18.30 presso l'auditorium Paolo VI di San Salvo, ci saranno la conduttrice televisiva Lorena Bianchetti, il Vescovo di Avezzano Pietro Santoro, Franco Farias, giornalista Rai, Graziano Marcovecchio, presidente di Pilkington Italia, coordinati da don Domenico Campitelli.