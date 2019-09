Si terrà oggi, domenica 2 dicembre 2012, dalle ore 9,00 alle ore 13,30, presso il Centro Culturale "Aldo Moro" a San Salvo, il convegno regionale sulla sindrome di Down, in memoria del Dottor Giuseppe De Aloysio, organizzato dall'A.R.D.A. (Associazione Regionale Down Abruzzo).

L'incontro si articolerà su due linee di interesse per le persone Down e i loro familiari :

- i diritti e le agevolazioni, lo sviluppo umano e l'autonomia, l'integrazione scolastica, sociale e lavorativa, le nuove aspettative sociali, l'importanza del volontariato ;



- la ricerca scientifica con risultati e prospettive, l'assistenza medica di base e specialistica, la riabilitazione, gli esami strumentali e di laboratorio.



L'evento è sostenuto economicamente da Metamer e dal Lions Club di San Salvo ed è patrocinato dal comune di San Salvo, dal Comune di Vasto, dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia di Chieti e dal Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Chieti.